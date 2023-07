Protesi valvola cuore senza incisioni | a Milano prima europea

(Di mercoledì 12 luglio 2023), 12 lug. (Adnkronos Salute) -to italiano nel trattamento mininvasivo dell'insufficienza mitralica, malattia causata da un difetto dellaposta fra l'atrio e il ventricolo della metà sinistra del. All'Irccs Istituto clinico Humanitas di Rozzano,, per lavolta in Europa è stata impiantata una nuovamitralica percutanea,, per via transfemorale. I primi interventi sono stati eseguiti con successo in Humanitas in collaborazione con un team israeliano-americano, nell'ambito di uno studio internazionale che coinvolge negli Usa Mayo Clinic e Ohio Health. Questa metodica 'soft' "offre nuove possibilità di cura per i pazienti non idonei alla riparazione"re ...

L'insufficienza della valvola mitralica, una importante malattia cardiaca, può essere curata con una nuova protesi impiantabile per via transfemorale, che non richiede incisioni chirurgiche.

All'Humanitas di Milano aperta una nuova prospettiva per curare l'insufficienza mitralica, grazie a un intervento eseguito per via transfemorale, che ha coinvolto anche due istituti americani. L'équipe di Cardiologia interventistica di Humanitas ha portato a termine l'impianto di una nuova protesi per il trattamento dell'insufficienza valvolare mitralica attraverso un trattamento per via transfemorale.