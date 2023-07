(Di mercoledì 12 luglio 2023), 12 lug. (Adnkronos Salute) -to italiano nel trattamento mininvasivo dell'insufficienza mitralica, malattia causata da un difetto dellaposta fra l'atrio e il ventricolo della metà sinistra del. All'Irccs Istituto clinico Humanitas di Rozzano,, per lavolta in

L'insufficienza dellamitralica, una importante malattia cardiaca, può essere curata con una nuovaimpiantabile per via transfemorale, che non richiede incisioni chirurgiche. "Il ......in una Banca I Tessuti cardiaci sono fondamentali per il trattamento delle patologie della...di questi pazienti e di offrire una valida alternativa anche nei casi di infezione di......raccontano di una struttura che soprattutto per il settore chirurgico viene utilizzata come...è stato dato a Foggia a proposito dell'installazione per la prima volta in Italia di una...

Protesi valvola cuore senza incisioni, a Milano prima europea Adnkronos

Per la prima volta in Europa è stata impiantata ad un paziente una protesi mitralica senza incisione chirurgica. (ANSA) ...Primato italiano nel trattamento mininvasivo dell'insufficienza mitralica, malattia causata da un difetto della valvola posta fra l'atrio e il ...