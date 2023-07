Programmi TV di stasera | mercoledì 12 luglio 2023 Su Canale 5 il film ‘The Birth of a Nation – Il Risveglio Di Un Popolo’

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Theof- IlDi Un Popolo Rai1, ore 21.25: Il Sapore del Successodel 2015 di John Wells, con Bradley Cooper, Sienna Miller, Daniel Brühl, Omar Sy. Prodotto in USA. Trama: Lo chef Adam Jones ha distrutto la sua brillante carriera a causa della droga e del suo carattere scorbutico e presuntuoso. Ora Adam si è disintossicato e ha deciso di riscattarsi. L’occasione è un ristorante di Londra che aspira a ricevere le tre stelle Michelin, così Adam riunisce la sua vecchia squadra e insieme al gruppo cercherà di organizzare il miglior ristorante di sempre. Il passato, però, è sempre in agguato. Rai2, ore 21.20: Delitti in Paradiso - 1^Tv Serie Tv. 12×04 – Nozze con Delitto: Durante il ricevimento di nozze di sua figlia, un commerciante di aragoste viene accoltellato. La prima indiziata è sua ...

...DI AVVENTURA DA VEDEREIN TV Sulle ali dell'avventura, ore 21:00 su Sky Cinema Family Un adolescente aiuta il padre, uno scienziato, a salvare le oche nane, in via di estinzione. I...... allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV:e Serie da guardare in televisione la sera di Martedì 11 Luglio 2023 . I Migliori Filmin TV, Martedì 11 Luglio 2023 Jack Ryan - L'...Film biografico da vederein tv Hammamet, ore 21:15 su Sky Cinema Due Pierfrancesco Favino nel biopic su Bettino Craxi, del quale vengono raccontati gli ultimi mesi in esilio. Iin ...

Stasera in TV: film, programmi e serie di oggi martedì 11 Luglio la Repubblica

Stasera con inizio alle 20.45 all’Arena Hesperia di Meldola la locale amministrazione comunale presenterà ‘Le storie del borgo. Parole, immagini, emozioni degli anni ‘40 e ‘50’: si tratterà di un viag ...Proseguono le serate culturali allo stabilimento balneare dei Marinai d’Italia, sul litorale di Marinella. Questa sera è in programma la quarta conferenza del ciclo di incontri programmato dall’associ ...