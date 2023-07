Prime Day | i solari più venduti sono in sconto fino al 40% Fai scorta adesso

Leggi su dilei

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Nel bel mezzo dell’estate, c’è chi ha già un’abbronzatura dorata e luminosa e chi non ha ancora iniziato ad esporre la pelle al sole. Tutti però hanno bisogno di proteggere adeguatamente la pelle dai raggi, anche chi ha già una bella tintarella. Infatti uno degli errori più comuni è quello di smettere di usare la crema solare una volta abbronzati: la pelle va sempre protetta dai raggi UVA e UVB perché dannosi e responsabili di una serie di problematiche, anche gravi. Vediamo come scegliere i prodotti giusti e faredei migliori con gli scontiDay! Se non lo hai ancora fatto, abbonati subito ad Amazone sfrutta i primi 30 giorni gratuiti! Come scegliere una crema solare con protezione SPF adatta a noi? La crema solare con SPF acronimo di Sun Protection Factor, è un particolare prodotto in grado ...