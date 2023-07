Prima la smorfia E poi il fuorionda | che frase sfugge a Giorgia Meloni | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Una lunga, lunghissima e sfiancante conferenza stampa, quella affrontata daal termine del vertice Nato di Vilnius. Certo, si è parlato di Ucraina. Ma il premier ha anche risposto alle domande sulle vicende interne, dalla riforma della giustizia alle polemiche per i casi Santanchè, Delmastro e del figlio di Ignazio La Russa. E insomma, la fatica si fa sentire, anche perché il punto stampa arriva dopo una lunga giornata di lavori in Lituania.indossava un tailleur e un pantalone color crema, dunque scarpe in tinta con tacco alto. Tacco che evidentemente la ha fatta un poco soffrire. E infatti, ad un certo punto, dopo unaecco chesussurra al suo staff: "Ho malissimo ai piedi!". Ma ovviamente ha continuato a rispondere alle domande dei giornalisti. Molte, tantissime ...