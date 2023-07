Presidio degli studenti dopo l’assoluzione del bidello accusato di molestie | “E’ lo specchio della società che condanna noi donne”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 12 luglio 2023), da partequinta sezione penale del Tribunale di Roma, del collaboratore scolastico dell’istituto Cine Tv Rossellini,di aver palpeggiato una studentessa, nell’aprile del 2022, glidi Osa (Opposizione studentesca d’Alternativa) si sono uniti indi fronte alla scuola superiore, per protestare contro la decisione del Tribunale. “Questa sentenza è lochenoia vivere da sfruttate – dichiara Carlotta del movimento Osa – ci costringe a rimanere in silenzio per paura che la colpa ricada su di noi”. Il Tribunale ha assolto ildi 66 anni in quanto “il palleggiamento sarebbe durato solo pochi ...