Povertà | rapporto Onu | Dimezzata in venticinque Paesi nel mondo in 15 anni

Leggi Anche Eurostat: un giovane su quattro a rischioin Italia, l'ultimodell'Onu In alcune nazioni (Messico, Madagascar, Cambogia, Perù e Nigeria), lapotrebbe aver continuato a diminuire anche durante la pandemia. In Cambogia , come ...Ma anche di "immigrazione, disagio sociale,, periferie, ci sono tante cose che il cinema ha ... "È stato interessante perché ho capito anche tante cose su di me come attrice e sul mio...Il sistema sanitario " si legge nel- è migliorato negli ultimi anni. Il governo fornisce ... Secondo dati diffusi da organismi internazionali, nel 2021 il tasso dia Ulaanbaatar era ...

Povertà, Rapporto Onu: "25 Paesi l'hanno dimezzata in 15 anni" TGCOM