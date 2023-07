Porto commerciale di Fiumicino | a fine estate la posa della prima pietra

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 12 luglio 2023)– E’ stata consegnata lunedì scorso alla impresa Doronzo Infrastrutture srl, che si è aggiudicata la relativa gara di appalto per un imdi circa 36 milioni di euro, l’area di cantiere per il primo lotto di opere del nuovodidi viaFoce Micina. Con i lavori, che da contratto dovranno essere terminati entrofebbraio del 2026, sarà realizzata una darsena servizi e per la flotta pescherecci, mentre la parte a terra ospiterà, in un’area di oltre 3 ettari, le strutture del polopesca e i cantieri nautici che saranno delocalizzati. I primi interventi saranno relativi alla bonifica di eventuali ordigni bellici e al campo prova sulla scogliera per verificare la tenuta del fondale. “E’ il primo passo ...