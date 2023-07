Pornhub | Garante della privacy indaga su profilazione utenti

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Ilper la protezione dei dati personali ha chiesto informazioni a MG Freesites Ltd, la società cipriota che gestisce il sito, riguardo alla versione italiana del sito. Diversi i profili sui quali l'Autorità intende fare luce, dopo il reclamo di un utente. La società dovrà chiarire se effettua trattamenti didegli(attività di raccolta, elaborazione ed analisi dei dati disponibili sulle persone che visitano il tuo sito o ecommerce, allo scopo di suddividerli in sottogruppi di cliente tipo, ndr.) e, in tal caso, con quali modalità e finalità.

