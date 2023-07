Ponte sullo Stretto | Webuild nomina Gianni De Gennaro come presidente del consorzio Eurolink

(Di mercoledì 12 luglio 2023) SaràDeil nuovodi, general contractor costituito da un raggruppamento internazionale di imprese impegnato per la progettazione e la costruzione deldi Messina. Deè statoto da. Prefetto, è stato per anni dirigente pubblico e di aziende private, già capo della polizia e direttore generale della Pubblica Sicurezza, nonché capo di Gabinetto del ministero dell’Interno, direttore generale del dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza e sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio del governo Monti con delega ai servizi di informazione e sicurezza. Dal 2013 al 2020 è statodi Leonardo (ex ...

