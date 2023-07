Ponte sullo Stretto | De Gennaro nominato presidente consorzio Eurolink

... il general contractor costituito da un raggruppamento internazionale di imprese per la progettazione e la costruzione delStretto di Messina."Esperienza istituzionale e di azienda, ...... sono queste le caratteristiche per cui Webuild ha nominato Gianni De Gennaro presidente di Eurolink, general contractor per la progettazione e la costruzione delStretto di Messina, ...Webuild ha nominato Gianni De Gennaro presidente di Eurolink , il General Contractor per la progettazione e la costruzione delStretto di Messina, guidato dalla Società e costituito da un raggruppamento internazionale di imprese. La scelta di un profilo di questo genere induce molti a pensare che il progetto del ...

Ponte sullo Stretto, Webuild nomina Gianni De Gennaro presidente del consorzio Eurolink Corriere Roma

Roma, 12 lug. (askanews) - L'ex capo della polizia e direttore generale della pubblica sicurezza, Gianni De Gennaro è stato nominato da Webuild presidente di Eurolink, il general contractor costituito da un raggruppamento internazionale di imprese per la progettazione e la costruzione del ponte sullo Stretto di Messina.