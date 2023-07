Ponciroli | «Inter | Frattesi gran colpo Lukaku? Serve vero Romelu | non…»

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Fabrizioha parlato dell’arrivo di Davideall’e di. MERCATO– Queste le parole di Fabrizionel corso de L’Editoriale su TMW Radio. «Come giudico il mercato dell’? Consecondo me l’ha fatto undissimo, neanche lui sa quanto è forte. Ha segnato undici gol in due anni, non si ferma mai e credo sia veramente uno dei colpi migliori degli ultimi anni. Poi il mercato dell’ruota inevitabilmente intorno ail, non l’ectoplasma dei primi mesi. Nelle difficoltà economiche si sta vedendo ancora una ...