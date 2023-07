' Poliziotto assente 540 giorni in 4 anni per malattia | ma era alle gare di nuoto' | condannato per truffa allo Stato

... aggressore placcato dai passanti e denunciatoper 540 giorni in 4 anni:condannato Stando a quanto riportato dal quotidiano Il Giorno, l'uomo si è assentato dal lavoro grazie a ...L'ex, che già aveva cominciato a risarcire la somma, ha avuto acceso al rito abbreviato e ha pagato in modo agevolato 27.912 euro, meno di un terzo della somma contestata, più le spese ...L'ex, che già aveva cominciato a risarcire la somma, ha avuto acceso al rito abbreviato e ha pagato in modo agevolato 27.912 euro, meno di un terzo della somma contestata, più le spese ...

Poliziotto assente 540 giorni in 4 anni ora risarcisce il danno Agenzia ANSA

Negli ultimi quattro anni di lavoro è stato assente ben 540 giorni. Ufficialmente dichiarava di essere in malattia, ma il poliziotto assenteista è stato pizzicato addirittura alle gare di nuoto, dimos ...Era già stato condannato a due anni con sentenza definitiva per truffa aggravata per aver accumulato 540 giorni di assenza dal lavoro in quattro anni .