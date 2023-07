(Di mercoledì 12 luglio 2023) Era già stato condannato a duecon sentenza definitiva per truffa aggravata per aver accumulato 540di assenza dal lavoro in quattro. Assenze per malattia ma durante le quali ...

Ile il risarcimento Per un exdi 57 anni, ispettore del Servizio tecnico logistico e patrimoniale Lombardia - Emilia Romagna, come riporta oggi il quotidiano 'Il Giorno' , è ...L'ex, che già aveva cominciato a risarcire la somma, ha avuto acceso al rito abbreviato e ha pagato in modo agevolato 27.912 euro, meno di un terzo della somma contestata, più le spese ......sulle violenze e i saccheggi seguiti all'uccisione del giovane Nahel da parte di unsi ...contro la polizia prende il posto di una rivolta adolescenziale impossibile contro un padreo ...

Poliziotto assente 540 giorni in 4 anni ora risarcisce il danno Agenzia ANSA

Era già stato condannato a due anni con sentenza definitiva per truffa aggravata per aver accumulato 540 giorni di assenza dal lavoro in quattro anni. (ANSA) ...Silvio Berlusconi non ce l’ha fatta: voleva essere immortale, poi si sarebbe accontentato di 150 anni, poi solo di altri 10-15, fino al 2030, ma la leucemia ha eseguito gli ordini superiori. Certo è s ...