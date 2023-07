Poliziotto assente 540 giorni dal lavoro per malattia | ma faceva gare di nuoto

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Era già stato condannato a due anni con sentenza definitiva per truffa aggravata per aver accumulato 540di assenza dalin quattro anni . Assenze perma durante le quali partecipava adia livello master e a corsi di aggiornamento della Federazione italiana Shiats u per insegnanti e operatori. Per un exdi 57 anni, ispettore del Servizio tecnico logistico...

L'ex, che già aveva cominciato a risarcire la somma, ha avuto acceso al rito abbreviato e ha pagato in modo agevolato 27.912 euro, meno di un terzo della somma contestata, più le spese ...L'ex, che già aveva cominciato a risarcire la somma, ha avuto acceso al rito abbreviato e ha pagato in modo agevolato 27.912 euro, meno di un terzo della somma contestata, più le spese ...Ile il risarcimento Per un exdi 57 anni, ispettore del Servizio tecnico logistico e patrimoniale Lombardia - Emilia Romagna, come riporta oggi il quotidiano 'Il Giorno' , è ...

Poliziotto assente 540 giorni in 4 anni ora risarcisce il danno Agenzia ANSA

Era già stato condannato a due anni con sentenza definitiva per truffa aggravata per aver accumulato 540 giorni di assenza dal lavoro in quattro anni .Un ispettore di polizia di 57 anni è stato condannato per aver truffato lo Stato: si è assentato per 540 giorni in quattro anni da lavoro chiedendo ...