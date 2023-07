Pnrr | Meloni | sono ottimista | allarmismo opposizione non aiuta

La premier: Santanchè Nessun automatismo tra avviso di garanzia e dimissioni, sulpiù allarmismo in Italia che nell'Ue La separazione carriere non è modo per aggredire giudici e ...Giorgia...***, piu' allarmismo in Italia che in Ue, polemiche non aiutano (RCO). 12 - 07 - 23 16:53:11 (0529) 0 NNNN***, ottimista su pagamento terza rata e modifiche quarta (RCO). 12 - 07 - 23 16:52:53 (0528) 0 NNNN

Pnrr, i conti non tornano e i ritardi rimangono: Meloni ha molto da spiegare Il Riformista

Roma, 12 lug. (Adnkronos Salute) - "Non siamo fantasmi". Medici, infermieri e autisti-soccorritori del Sistema di emergenza territoriale 118 hanno manifestato, dalle 12, in Piazza Santi Apostoli a Rom ...Roma, 12 lug. (askanews) - "Io ho ottimismo sulla terza rata e sulle modifiche quarta. Ne ho parlato con la Commissione e con la stessa von der Leyen, il ...