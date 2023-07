Pnrr | Foti Fdi | ' disattese previsioni profeti di sventura'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Roma, 12 lug. (Adnkronos) - "Idihanno fatto poca strada, visto che avevano previsto la caduta del governo dopo 20 giorni dall'insediamento, un'economia impazzita, il calo della borsa del 50% e lo spread in salita. Nessuna di queste divinazioni si è avverata e non si verificheranno nemmeno lesul". Lo ha detto Tommaso, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, ospite della trasmissione Sky Start. "Sicuramente la situazione è più complessa vista la necessità di rapportarsi con l'Europa - ha continuato il deputato -. Inoltre, molti dei progetti presentati, spesso e volentieri, erano definitivi ma non esecutivi e, nella fase odierna, gli stessi richiedono maggiormente attenzione e ulteriori discussioni. Ma voglio chiarire che per gli asili il 91,4% delle risorse è ...