Pnrr | Draghi | “Italia deve spendere con efficienza e integrità”

(Di mercoledì 12 luglio 2023) (Adnkronos) – “L’è il maggiore beneficiario del Next Generation Eu e quindi l’dimostrare di poterle risorse secondo i tempi, cone con”. Ad affermarlo è l’ex presidente del Consiglio Marionel corso della Martin Feldstein Lecture organizzato dal National Bureau of Economic Reseatch a Cambridge, Massachusetts. A livello internazionale, “una immediata conseguenza della guerra in Ucraina è che noi dobbiamo realizzare una transizione verso una più forte difesa comune europea. Per questo bisogna raggiungere gi obiettivi minimi di spesa Nato del 2% del pil”. “Credo che gli europei siano ora più pronti, rispetto a venti anni fa, ad una maggiore integrazione perché ora ci sono solo tre opzioni: paralisi, exit o ...

"I sondaggi - sottolinea- sono chiari e ci dicono che i cittadini sentono un crescente senso di minaccia esterna soprattutto dall'invasione russa e questo rende la paralisi inaccettabile. Per ...... figurano i nuovi studios di Cinecittà - proprio dove Marioaccolse Ursula von der Leyen per annunciare in pompa magna il disco verde dell'Europa alitaliano - , le colonnine per le auto ...- Modificati 10 obiettivi su 25 delper riuscire a ottenere i soldi dall'Ue. In gran parte dei ... perché la colpa dovrebbe essere del governo Meloni se il progetto l'ha scritto- Ah, ...

(Adnkronos) – "L'Italia è il maggiore beneficiario del Next Generation Eu e quindi l'Italia deve dimostrare di poter spendere le risorse secondo i tempi, con efficienza e con integrità". Ad affermarlo ...