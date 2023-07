PNRR cos’è e a cosa serve? Cosa vuol dire e come funziona in pratica?

Si rivendica che i Comuni sono arrivati a fare il 91% ma di quali progetti e soprattutto il... cosa possiamo realmente realizzare, in quanto tempo lo possiamo realizzare e'e' che porta di ......e novità FONDI, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga GREEN ENERGY Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal...'altro deve essere licenziato in Parlamento Insomma, c'chi ...governi territoriali si erano attrezzati per gestire i fondi...

Pnrr, Iaria (M5S): Fitto vive su Marte, il Parlamento spettatore non pagante - Geagency GEA