PNRR | come cambia la quarta rata?

(Di mercoledì 12 luglio 2023) La Cabina di regia sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza () ha approvato una serie di modifiche alladel Piano, dal valore di 16 miliardi di euro, in accordo con la Commissione Europea. Queste modifiche, che coinvolgono 10 su 27 obiettivi della, segnano l’avvio del processo di revisione formale. Un “cambio di metodo”,conferma il Ministro Raffaele Fitto che ha affermato che tali modifiche consentono di “mantenere il percorso stabilito e di richiedere lanei prossimi giorni“. Ma perchére ladel? Secondo il Governo le modifiche preliminare ai dieci obiettivi individuati servono per evitare ritardi nelel ...

Comuni, province e regioni non sono pronti sul. La maggior parte degli enti italiani che gestisce il trasporto pubblico locale (83%), sulla ...ancora indietro rispetto a quello che un comparto...... sia della gestione dei fondi del. GIORNO 2 " Venerdì 14 Luglio Ore 10 Ribellarsi alla cultura della guerra: assemblea del mondo della formazionesi esplicita la cultura della guerra sui ...... a tutti gli altri soggetti beneficiari delsono stati assegnati nello stesso periodo 69,4 miliardi di euro, che e' solo il 46% della dotazione finanziaria prevista per loro. Non sopare a ...

Pnrr, allarme di Giorgetti sui conti: il governo riscrive gli obiettivi. Ecco come cambia il piano La Stampa

Presentato oggi alla Camera il rapporto: "Perdura divario nord-sud, mezzogiorno indietro su matematica e inglese" ...Un miliardo di euro del PNRR per finanziare l'installazione di pannelli sui tetti dei fabbricati agricoli. Finanziati anche gli impianti per produrre ...