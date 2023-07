Plastic Free July | aperte le adesioni per il 2023

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Solo nel 2022 hanno aderito all’iniziativa 140 milioni di persone in 195 Paesi A luglio torna la possibilità di aderire al, l’iniziativa che ha impedito la produzione di circa 300 milioni di chili dia ogni anno dal 2011 ad oggi.è stato lanciato per la prima volta in Australia nel 2011 dall’associazione senza scopo di lucroFoundation. L’obbiettivo, come si evince dal nome, è quello di sensibilizzare consumatori, imprese e istituzioni sul problema dell’inquinamento daa. Da allora, l’iniziativa si è diffusa a livello globale, coinvolgendo persone, organizzazioni, aziende e governi in tutto il mondo. Ogni anno, durante il mese di luglio, migliaia di ...