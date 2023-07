Placebo | la band insulta la Meloni durante un concerto nel Torinese FdI | la sinistra si dissoci video

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Diventa un caso politico (e giudiziario) ildi ieri sera a Torino deil’esibizione di fronte a cinquemila spettatori del Sonic Park di Stupinigi, Brian Molko – oltre a un discorso a favore delle persone transgender e nonbinary – ne ha approfittato perre il premier in modo gratuito: «Pezzo di merda, razzista, fascista. Vaffanculo». Il tutto concluso con il gesto dell’ombrello. @ HilfmirfliegenOF BRIAN MOLKO SAYING “FUCK YOU” TO GIORGIA. WITH THE GESTURE. pic.twitter.com/XKoTrBA4hE — trust no one. (@justwayalex) July 11, 2023 Il caso è stato segnalato al pubblico ministero del “turno urgenze” della procura di Torino. Al momento non risultano provvedimenti o iniziative della magistratura. Isi sono esibiti ...