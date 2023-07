Più soldi in busta paga e meno in tasca | la beffa della decontribuzione

"Eh, lui l'ha trattata prima con prezzibassi, è stato bravo, lui mi ha detto questo è il ... risponde: "Sono sincero non conoscevo questa vicenda di Visibilia, se poi loro hanno usatoperché ...... al sessanta, al settanta per cento non si può richiedere un dieci per cento di grassazione supplementare così, a capocchia: e allora si chiede che queiin, anziché direttamente versati in ...Poiché nei giornali nessuno passaniente ("passare" è il termine giornalistico per un lavoro ... ed essere uno di cui si può luogocomunare "è alla Rai, pagato coi nostri", avessero sul ...

“Più soldi e risorse umane per la sanità pubblica” – CittAgorà Città di Torino