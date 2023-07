Pirateria online | via libera definitivo alla legge con l’oscuramento dei siti in 30 minuti

Via libera al Ddl contro lache diventa legge. Previsto l'oscuramento dei siti in 30 minuti dall'intervento di Agcom e l'inasprimento delle sanzioni Per fare presto e approvare il disegno di legge per ...Una nuova legge, approvata all'unanimità con 140 voti favorevoli al Senato, promette di combattere con più forza la, aumentando la multa per chi guarda partite pirata da 1.000 euro a 5.000 euro. Questo disegno di legge " soprannominato " anti pezzotto " " era già stato approvato dalla Camera il 22 ...Multe salatissime (fino a 15mila euro), connessione a internet staccata subito : sono alcune delle norme contenute nella nuova legge ( qui il PDF ) per contrastare la. L'Aula del senato, infatti, ha approvato definitivamente, all'unanimità, il disegno di legge per contrastare la, ovvero il disegno di legge numero 621, per la ...

Pirateria online, come funziona la nuova legge contro WIRED Italia

(Adnkronos) - L'Aula del Senato ha approvato definitivamente, all'unanimità, il disegno di legge per contrastare la pirateria online, per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita in ...Il Senato ha approvato oggi la legge sulla pirateria: i siti illegali potranno essere spenti nel giro di 30 minuti grazie a maggiori poteri dell’Agcom. L’Aula di Palazzo Madama ha approvato ...