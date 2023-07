'La legge antipirateria approvata oggi dal Senato e' un passo decisivo per contrastare un fenomeno che danneggia l'industria creativa e sportiva, distruggendo migliaia di posti di lavoro e alimentando ...... tutela del diritto d'autore; sostegno anche economico ad imprese, autori e artisti; responsabilizzazione degli intermediari di rete per rendere efficace l'attivita' di contrasto alla; ...... il gruppo si dice fiducioso di poter rimettere gli emulatorie ripristinare gli accessi in ...nel campo della sicurezza informatica e mette alla prova l'efficacia delle misure anti -...

Pirateria online, come funziona la nuova legge contro WIRED Italia

L'Agcom potrà bloccare entro 30 minuti i siti che trasmettono illegalmente le partite di calcio. Il tracciamento dei pagamenti renderà più semplice risalire a chi trasmette il segnale. Ma esiste il ri ...Roma, 12 lug. (Adnkronos) - L'Aula del Senato ha approvato definitivamente, all'unanimità, il disegno di legge per contrastare la pirateria online, ovvero il ddl n. 621, per la prevenzione e la repres ...