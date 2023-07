Pino Insegno | con il Mercante in Fiera torna la gatta nera Ainett Stephens risponde così

(Di mercoledì 12 luglio 2023) I nuovi palinsesti Rai sono stati svelati e i telespettatori non vedono l'ora di poter vedere alcuni programmi che rino dal passato, come nel caso delin, chenella fascia ...

Fin da quando si è iniziato a parlare di una "nuova Rai" plasmata dal governo di Giorgia Meloni, il primo nome a cui tutti hanno pensato è stato quello di. Da anni legato alla premier da una grande amicizia, era certo fin da subito che il conduttore sarebbe tornato al servizio pubblico , e ben presto si sono sollevate le ipotesi più ...Il conduttore romano dopo cinque anni ha dovuto cedere la conduzione de 'L'Eredità' a. Al momento l'unico suo impegno su Rai1 riguarda il mondo della fiction, figura infatti tra i ...Ha fatto molto discutere l'intervento cheha fatto su Ainett Stephens in merito al ritorno de Il Mercante In Fiera su Rai2. In sostanza le ha dato della vecchia per quel ruolo. Ma se da una parteha usato parole poco ...

Pino Insegno e il nuovo Mercante in Fiera: Ainett Stephens non ci sarà, cerchiamo una nuova Gatta Nera Fanpage.it

I nuovi palinsesti Rai sono stati svelati e i telespettatori non vedono l'ora di poter vedere alcuni programmi che ritornano dal passato, come nel caso del Mercante in fiera, che ...Pino Insegno ha svelato alcuni dettagli sulla nuova edizione de Il Mercante in Fiera che condurrà su Rai 2: rimane la Gatta Nera, ma non sarà Ainett Stephens.