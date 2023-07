Pino Insegno | “Ainett Stephens è diventata grande | non sarà la gatta nera al Mercante in Fiera”

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Sono finalmente terminate le presentazioni dei palinsesti televisivi e abbiamo un idea di ciò che vedremo in onda a partire dal mese di settembre. Tra abbandoni e colpi di scena, non sono mancate riconferme legate a dei veri e propri revival che tornno dopo anni sul piccolo schermo. Primo su tutti, “Ilin”. Il celebre gioco natalizio tornerà su Rai2 dopo una breve esperienza su Italia1 nel 2006, conalla conduzione. Stesso conduttore, ma tante novità, come da lui stesso anticipato a DavideMaggio.it: “Il nostro pubblico è quello dei ragazzi dagli 8 anni ai 28. Ilinè un gioco conosciuto, si gioca in famiglia da sempre e ha delle carte molto intelligenti che realizzò un disegnatore. Lasceremo il Lattante ma magari ci ...

Al timone lo storico conduttore del programma,(63 anni), e i fan si sono subito chiesti se ad accompagnarlo ci sarà la Gatta Nera , personaggio molto importante per i concorrenti del ...Fin da quando si è iniziato a parlare di una "nuova Rai" plasmata dal governo di Giorgia Meloni, il primo nome a cui tutti hanno pensato è stato quello di. Da anni legato alla premier da una grande amicizia, era certo fin da subito che il conduttore sarebbe tornato al servizio pubblico , e ben presto si sono sollevate le ipotesi più ...Il conduttore romano dopo cinque anni ha dovuto cedere la conduzione de 'L'Eredità' a. Al momento l'unico suo impegno su Rai1 riguarda il mondo della fiction, figura infatti tra i ...

Pino Insegno e il nuovo Mercante in Fiera: Ainett Stephens non ci sarà, cerchiamo una nuova Gatta Nera Fanpage.it

In queste ore è stato rivelato che Ainett Stephens non sarà nel cast de Il Mercante in Fiera: sui social arriva il suo commento ...I nuovi palinsesti Rai sono stati svelati e i telespettatori non vedono l'ora di poter vedere alcuni programmi che ritornano dal passato, come nel caso del Mercante in fiera, che ...