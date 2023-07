Pinguini Tattici Nucleari | canzoni in Lis ' Siamo una band inclusiva'

Nucleari infiammano San Siro con un concerto per tutti e tutte. E, infatti, le canzoni vengono proposte ...La band commenta il trionfo di San Siro sui social: "Non lo scorderemo mai". Sold out anche per questa sera, seconda delle due tappe milanesiNucleari super star ieri a San Siro per la prima delle due date milanesi entrambe sold out. "Il primo San Siro non lo scorderemo mai - scrive la band sui social - . E stasera si ...In attesa dei Depeche Mode, di Ultimo, di Blanco, dei Muse e dei Maneskin, ieri e oggi è il turno deiNucleari. La band bergamasca rappresenta il perfetto esempio di underdog al ...

La scaletta dei Pinguini Tattici Nucleari allo stadio San Siro di Milano Sky Tg24

(Adnkronos) – Pinguini Tattici Nucleari super star ieri a San Siro per la prima delle due date milanesi entrambe sold out. “Il primo San Siro non lo scorderemo mai – scrive la band sui social -. E sta ...I Pinguini Tattici Nucleari, dopo la data zero di Mestre, esordiscono allo stadio San Siro di Milano, in un tour negli stadi da oltre 60mila biglietti ...