Pinguini Tattici Nucleari a San Siro | l' esordio sul palco dei sogni | ' Siamo nani sulle spalle dei giganti'

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Un banchetto. Un convivio in tempi moderni. Le due ore di show deidiventano tavola imbandita per 60mila spettatori. La band dei sei bergamaschi entra a Sana Milano con ...

Un banchetto. Un convivio in tempi moderni. Le due ore di show deiNucleari diventano tavola imbandita per 60mila spettatori. La band dei sei bergamaschi entra a San Siro a Milano con due date del tour di 11 stadi (23 e 24 luglio all' Olimpico di ...Ieri sera (e pure stasera) iNucleari hanno riempito lo stadio con la loro musica che non era di moda ma lo è diventata, che non sfrutta luoghi comuni ma ora è comune in tutti i ...E fu così che iNucleari presero anche San Siro. Dopo la data zero da 60mila spettatori di Mestre, a Milano si è consumato il primo atto della due giorni che rappresenta il momento clou del primo ...

Pinguini Tattici Nucleari superstar a San Siro: «Vince la nostra normalità» Corriere della Sera

Un banchetto. Un convivio in tempi moderni. Le due ore di show dei Pinguini Tattici Nucleari diventano tavola imbandita per 60mila spettatori. La band dei sei bergamaschi entra a San Siro ...Oltre due ore di show per la super band bergamasca nel tempio del calcio milanese. Tra fiamme, luci laser e palloni che girano in aria, spazio anche per l'intimità ...