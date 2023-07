Pier Silvio Berlusconi da un ultimatum a Marta Fascina | “lascia la villa di Arcore entro …”

Leggi su anticipazionitv

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Secondo quanto riportato da Dagospia,avrebbe imposto un, dando un tempo limite fino a ottobre per abbandonare laad, dove lei viveva insieme a. Inizialmente si era pensato che il desiderio del Cavaliere fosse di avere la sua ultima compagna come una sorta di “custode” dellache amava di più nella sua vita. Tuttavia, secondo indiscrezioni,non avrebbe visto di buon occhio il rapporto tra suo padre e la deputata, risultando tra i pochi assenti alla loro cerimonia non ufficiale di “nozze” celebrata nel 2022. Al momento, i dettagli sulla questione sono avvolti nel mistero e ...