Picasso Cervéza | «’Faccia a Faccia’ | tutto il disco è un messaggio»

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Si intitola Paura dei Caccia il debut EP del collettivo pugliese, disponibile da venerdì 7 luglio per ADA Music Italy. Preceduto dai singoli Faccia a Faccia, Di Domenica e FRAGILE (Affirmation), Paura dei Caccia conta sette tracce. «Siamo cinque. – ci racconta il gruppo – Questo EP raccoglie un po’ di pezzi dalla formazione del gruppo a oggi. Il primo brano, Paleena, è quello ultimato per primo e che ha dato un genere in cui ci identifichiamo. Il testo parla di un incontro con la ex storica. Si finisce a letto per una sera e c’è l‘illusione di lei che propone di tornare insieme. Ma a lui mi piace essere frainteso». Seguono gAJA e Anticonvenionale, «un’accoppiata azzardata – dice la band – ma ci sembrava da fare perché si legavano bene». Se gAJA è «uno skit di pochi secondi sull’essere single per scelta degli altri (e per sfiga)», ...