Piazza Franco Califano a Roma | ecco dove sarà

(Di mercoledì 12 luglio 2023) "Io, che andavo per le strade di quartiere" cantava il Califfo al Festival di Sanremo '88. ECasale Nei, in zona Vigne Nuove, il quartieresorgerà. Lo ha deciso il Comune che ha scelto di inserire nella toponomastica della Capitale il cantautore che ha legato la sua carriera in modo indissolubile a. Ein buona compagna: il quartiere ospita già strade dedicate a Rino Gaetano, Gian Maria Volonté, Luchino Visconti e tanti altri artisti. Il video di Davide Di Santo.

Sarà il rapper e cantautore Rosa Chemical ad inaugurare il 24 luglio, a piazza Libertà, il Summer Fest 2023. Ad annunciarlo il sindaco Gianluca Festa: "Assisteremo ad una programmazione estiva che si ...Oltre 700 i commensali. Tra gli invitati attesi il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, il Prefetto di Arezzo Maddalena De Luca e il Questore Maria Luisa Di Lorenzo ...