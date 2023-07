Philipsen cala il poker al Tour | Vingegaard resta in giallo

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 12 luglio 2023) MOULINS (FRANCIA) (ITALPRESS) – Jasperè il dominatore delle volate nelde France 2023. Il 25enne corridore belga della Alpecin-Deceuninck si è imposto nell'undicesima tappa vincendo la volata di gruppo: battuti l'olandese Dylan Groenewegen (Team Jayco Alula) e il tedesco Phil Bauhaus (Bahrain Victorious). Quarta vittoria nell'edizione 110, la Clermont-Ferrand-Moulins di 179.8 chilometri, dieci i successi stagionali per il ciclista belga. E' stata una frazione interamente dedicata ai velocisti, con una fuga di tre corridori composta da Andrey Amador (EF Education-EasyPost), Matis Louvel (Team Arkea Samsic) e Daniel Oss (TotalEnergies) che ha caratterizzato la gara: l'azzurro, eletto il più combattivo di giornata, è stato l'ultimo ad arrendersi a 13 chilometri dal traguardo, praticamente scontato il finale in volata. Non cambia nulla per ...