Perugia | indusse figlia minore a prostituirsi | arrestata in Romania

Leggi su giornaledellumbria

(Di mercoledì 12 luglio 2023) (Adnkronos) – È statanel suo Paese d’origine la romena di 52 anni, condannata per induzione e sfruttamento della prostituzione dellanne all’epoca dei fatti. L’arresto, effettuato dalla polizia romena, è stato possibile su ordine di esecuzione emesso della Procura Generale di, dopo che la donna si era resa irreperibile dal 2020, anno in cui era stata condannata in concorso con altri soggetti, alla pena di due anni e nove mesi di reclusione. I fatti risalgono a circa dieci anni fa, tra il 2013 e il 2014, quando la donna, all’interno di un giro di prostituzione minorile, aveva indotto la, diciassettenne, acon vari uomini, anche tra i 50 e 70 anni, dietro pagamento di compensi e altre regalie che poi la stessa tratteneva per sé. ...