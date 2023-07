(Di mercoledì 12 luglio 2023) In un momento in cui la girandola dei piloti sotto l'ala della Redtorna a girare vorticosamente, con l' appiedamento di De Vries in favore del rientrante Ricciardo , è inevitabile andare a ...

è inevitabile andare a rivedere i numeri del 2023 di Sergio. Numeri buoni in alcuni casi ma ben peggiori in altri, come le esclusioni in Q1: già, cosa che ad un pilota Red Bull non

Perez, tre esclusioni in Q1: ad un pilota Red Bull non accadeva dal 2007 Autosprint.it

La qualifica è il vero punto debole del messicano della Red Bull, fuori dal Q2 in tre occasioni e dal Q3 addirittura sei volte su 10 in questo 2023 in cui, al di là di qualche miglioramento statistico ...