...Angela Merkel e accantonato nel 2019 quando ancora Angela Merkel preferì al bavarese Manfred...un altro candidato - presidente non finiranno dopo l'eventuale accordo nel Consiglio europeo...Su questoha già ottenuto tre vittorie, con la bocciatura del regolamento nelle commissioni ... Viginius Sinkievicius, ha assicurato di non avere l'intenzione di farlo,"un compromesso è ...'Ecco, per tutti gli agricoltori presenti dall'Irlanda alla Finlandia oggi a Strasburgo, ... Anche il leader del PPE Manfred, che ha subito aspre critiche per la sua posizione sulla legge, ...

Perché Weber e il Ppe sono pronti a tradire von der Leyen sul Green deal Il Foglio