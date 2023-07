Perché siamo attratti dalle brutte notizie | c’è una spiegazione che vi chiarirà tutto

Leggi su grantennistoscana

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Confeslo: le, in qualche modo, ci attirano. Ma da dove nasce questa oscura attrazione? Ecco qual è la possibile. Spesso ci si lamenta che i media diano solo cattive. In tv e sui giornali sempre e solo tragedie, catastrofi di ogni tipo, guerre, delitti, crimini inenarrabili, storie di corruzione e delinquenza, ecc. Niente di più vero e sarebbe da stolti negarlo. Ma è davvero tutta colpa dei media? I giornalisti creano veramente dal nulla questa fame dinegative o, forse, non fanno altro che assecondare, anche se magari accentuandola, una domanda proveniente dal pubblico? Da dove nasce la nostra attrazione per le? – grantennistoscana.itÈ un interrogativo che potrebbe apparire ozioso, perfino ...