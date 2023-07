Perché militarmente non si può far entrare l' Ucraina nella Nato

Leggi su panorama

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Il segretario generale dellaJens Stoltenberg ha difeso la posizione dell'Alleanza atlantica su un'eventuale adesione dell', proprio mentre il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha lamentato la mancanza di una tempistica definita. A parte il probabile ampliamento del conflitto che seguirebbe dal posizionare truppea contatto di quelle russe, come avevamo preannunciato lunedì lo scopo del presidente ucraino era proprio ottenere un calendario per l’adesione, cosa impossibile fino a quando non ci saranno almeno dei cessate il fuoco e l’inizio di trattative diplomatiche. “Siamo tutti d'accordo sul fatto che il compito più urgente ora è garantire che l'prevalga come nazione sovrana e indipendente in Europa”, ha detto Stoltenberg ai giornalisti dopo il primo giorno del vertice di Vilnius, in ...