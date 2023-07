Lo scontro armato in Ucraina continuerà fino a quando l'Occidente non rinuncerà ai pianidominare e sconfiggere Mosca: Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri russo Sergeiin un'intervista a un quotidiano indonesiano. L'obiettivo dell ''Occidente guidato dagli Stati Uniti' è ...... Maria Zakharova, ha criticato il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kulebai suoi commenti ... Ha scritto la portavoce di: 'Stupido. Devi imparare le regole prima che inizi il gioco, non ......ha criticato gli Stati Uniti e i suoi alleatiaver sostenuto l'Ucraina. 'Non c'è stato alcun segno di un cambiamento nella loro posizione e stiamo vedendo come l'America e i suoi complici ...

Per Lavrov la guerra in Ucraina è colpa dell’Occidente che vuole dominare Mosca Globalist.it

La Nato non dovrebbe tenere «l'intera situazione e l' Ucraina in un limbo quando si tratta di adesione»: lo ha detto ieri il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, ...