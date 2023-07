“Pennivendoli” | ecco cosa ha detto il direttore di RaiNews24 Petrecca contro Il Fatto Quotidiano e Il Foglio davanti alla Vigilanza Rai

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 12 luglio 2023) “? Io non ho citato un termine a caso, viene da Giovanni Papini. Non parlo dei miei colleghi, parlo di pezzi sui giornali come quello de Ildi oggi o quello de Ildi maggio, dove vengono dette inesattezze dei miei confronti”. E ancora: “Pennivendolo è colui che lo fa in base all’interesse personale, non come dovrebbe essere in basedeontologia professionale”. Così ildiPaolo, scelto in quota Fratelli d’Italia, ha attaccatoCommissione diRai dopo le notizie fatte trapelare dal Comitato di redazione nei suoi confronti per aver “stravolto” un articolo sul caso di La Russa junior, pubblicato sul sito RaiNews.it. ...