Pellezzano | sospensione idrica | le strade interessate

Ausino SpA comunica che nella città diil giorno 13 luglio 2023 dalle ore 7:00 alle ore 21:00 (salvo imprevisti), per consentire urgentissimi ed indifferibili lavori di riparazione alla rete, sarà sospesa l'erogazionealle zone: via Calipari (San Giovanni); via Moscato; via Chiuiano; via Kennedy; via De Vita (dal Distributore TAMOIL verso Salerno); via De Gasperi (fino alla ferrovia) con esclusione del civico n.1 di via De Gasperi. Si avverte che, nella fase di ripristino dell'esercizio, pur in costanza dei requisiti di potabilità, potrebbe rilevarsi la presenza di acqua torbida. Il fenomeno è naturalmente superabile lasciando scorrere l'acqua dal rubinetto prima di utilizzarla. La Società si adopererà per ridurre al minimo il disagio all'utenza interessata.