Pedersen nuovo obiettivo dell’Inter a destra | ecco chi è l’esterno norvegese

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Marcus, esterno del Feyenoord, entra nel mirinoper rinforzare la corsia. Scopriamo meglio chi è ilclasse 2000 che si candida a vice-Dumfries. NOME– L’Inter è alla ricerca di unesterno per la corsia. Dove il titolare al momento è Denzel Dumfries, rimasto solo dopo il mancato riscatto di Raoul Bellanova (passato nel frattempo al Torino). Il club nerazzurro non ripone infatti fiducia in Valentino Lazaro, rientrato dal prestito proprio ai granata. E per questo motivo sta seguendo Emil Holm, esterno destro dello Spezia. Nelle ultime ore sta uscendo tuttavia anche il nome di Marcus, coetaneo di Holm (entrambi classe 2000) e in forza al Feyenoord. Analizziamo il suo profilo per capire se è ...