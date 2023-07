...COOPERAZIONE, PRUDENZA ED EQUILIBRIO La percezione dell'Indonesia nei confronti dioscilla ... Jakarta osserva con attenzione il crescente peso politico cinese nella regione, chepossa ...Xi, indicando chenutre preoccupazioni per la guerra della Russia contro Kiev anche se ... 2023 - 07 - 05 09:03:46 Kievepidemia di colera a Kherson Lo Stato Maggiore dell'esercito ucraino ...ha visto temperature record per il mese di giugno registrando per la prima volta in questo ... Le temperature da record hanno provocato una moria di pesci nei fiumi e siper il prolungarsi ...

Pechino teme la Nato allargata, non i suoi nuovi membri Il Foglio

Iqbal spiega che Pechino mantiene una politica di non interferenza negli affari interni di altri paesi Il nostro corrispondente | 09 luglio 2023 Islamabad: ...Il Segretario del Tesoro americano è volata a Pechino con la volontà di trovare dei punti in comune per lo sviluppo delle reciproche economie e non solo. I temi in gioco sono tanti e sono caldi, si de ...