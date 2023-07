Pattinaggio artistico | Sotnikova ammette una positività al doping nel 2014 | la Corea del Sud interpella il CIO

(Di mercoledì 12 luglio 2023) A distanza di quasi dieci anni si riaccende la polemica legata alla gara femminile delle Olimpiadi di Sochi, terminata con il trionfo meritato sul ghiaccio di Adelinae con l’argento del fenomeno sudno Yuna Kim. Stavolta però non è un effetto Amarcord ma qualcosa di più concreto. Ladel Sud nei prossimi giorni potrebbe infatti chiedere formalmente un’indagine al CIO sulla vittoria della russa ai Giochi dopo le dichiarazioni di quest’ultima circa unaalnel(anno delle Olimpiadi) dichiarata pubblicamente soltanto adesso. Ad accendere la miccia è stata proprioche, nel corso di una chiacchierata rilasciata in un video (poi cancellato) pubblicato sul canale YouTube Tatarka FM, ha ammesso di essere ...

