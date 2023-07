Manager, ha scritto il libro "She Leads - Ladinel mondo del lavoro", edito da Il Sole24Ore. "Siamo molto avanti sotto il profilo normativo, quindi sulla carta - ha detto ad askanews - ...FOSSACESIA " Al via una serie di incontri gratuiti per sensibilizzare alladia Fossacesia Marina ( Chieti ). "Donn.è On The Beach" parte domani, 13 luglio, allo "Zona Yoki" Bistrot alle 19. Altri appuntamenti previsti per il 20 e il 27 luglio e il 3 agosto, ...... i requisiti Dnsh (Do No Significant Harm) in materia di impatto ambientale, e quelli previsti dall'articolo 47 del Dl 77/2021 (tutela della parita' di). com - Dca 12 - 07 - 23 13:49:52 (0364)...

Parità genere, "Italia indietro come mentalità, serve cambiare" Agenzia askanews