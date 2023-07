Paolo Bonolis? Soltanto fregnacce | la cannonata di Gerry Scotti al collega

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Parla senza nascondersi, nemmeno un po',. Lo fa in una lunga intervista a Chi, in cui il conduttore fa il punto sulle rivoluzioni in atto nella sua Mediaset, di cui è e resterà un volto di punta mentre molte altre star vengono messe alla porta (si pensi a Barbara D'Urso e Belen Rodriguez, giusto per fare due nomi). E, parlando proprio di chi lascia il Biscione, ammette: "Questi addii non me li so spiegare, così come non mi so spiegare i casi Giletti e Fazio". E ancora: "Spero di rivedere tutti in onda". Ma si parla anche di, il quale ha recentemente annunciato di voler lasciare il piccolo schermo alla scadenza del suo attuale contratto, promessa che in verità già fece in passato per poi disattenderla. "Sapete benissimo che ...