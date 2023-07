(Di mercoledì 12 luglio 2023)vadi età inferiore ai 14 anni, approfittando dell'ora tarda, e si è reso protagonista anche di atti osceni in luogo pubblico. Per questo un uomo di 36 anni, di San Ferdinando di ...

Palpeggiavadi età inferiore ai 14 anni, approfittando dell'ora tarda, e si è reso protagonista anche di atti osceni in luogo pubblico. Per questo un uomo di 36 anni, di San Ferdinando di Puglia , è ...Gli eventi al centro di quest'ultimo processo risalgono al 2021 e coinvolgono due, di 13 ... "Cidurante le lezioni": prof di ginnastica condannato. In un'altra occasione, mentre la ...Palpeggiavadi età inferiore ai 14 anni, approfittando dell'ora tarda, e si è reso protagonista anche di atti osceni in luogo pubblico. Per questo un uomo di 36 anni, di San Ferdinando di Puglia , è ...

Palpeggia ragazzine nella villa comunale: 36enne arrestato leggo.it

Palpeggiava ragazzine di età inferiore ai 14 anni, approfittando dell'ora tarda, e si è reso protagonista anche di atti osceni in luogo pubblico. Per questo un uomo di 36 anni, di San Ferdinando di Pu ...Palpeggia le ragazzine che passeggiano in piazza: arrestato 36enne. “Vittime hanno meno di 14 anni” - News in tempo reale di Bari | Telebari - Notizie attualità, cronaca, sport ...