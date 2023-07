(Di mercoledì 12 luglio 2023) Tutto pronto per idia livello femminile: in palio, oltre ovviamente alle medaglie, in quel di Fukuoka ci sono anche due pass olimpici per Parigi 2024. In scena anche ildi Carlo Silipo. Le azzurre l’anno scorso chiusero al quarto posto in quel di Budapest: l’obiettivo, ovviamente, è quello di migliorare il piazzamento in terra magiara, ma non sarà sicuramente facile. Alcune avversarie sono ancora di un livello superiore (USA almeno due o tre gradini sopra), servirà una vera e propria impresa. Ledel: Silvia Avegno (Matarò), Lucrezia Lys Cergol (Trieste), Caterina Banchelli (RN Florentia), Roberta Bianconi (Fiamme Oro / Rapallo), Chiara Tabani, Giuditta Galardi, Domitilla Picozzi, Sofia Giustini e ...

Pallanuoto, Mondiali 2023: le convocate del Setterosa e dove può arrivare OA Sport

Tutto pronto per i Mondiali di pallanuoto in quel di Fukuoka. Si comincia con le donne: in terra giapponese scende già in vasca il Setterosa di Carlo Silipo, appuntamento domenica alle 9.00 italiane.Tra due giorni a Fukuoka al via la XX Edizione dei Campionati mondiali di nuoto FINA. Il programma prevede la partecipazione di 5 discipline FINA: nuoto, ...