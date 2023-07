Palermo | Vasic | “Come si fa dire di no a questo club? È un sogno”

Il nuovo arrivato in casaalimenta speranze ed ambizioni. Si tratta di Aljosa, fantasista classe 2002 appena trasferitosi in rosanero dal Padova. Queste le sue parole in conferenza stampa: "È come se stessi ...MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447 Quarto giorno di ritiro per il. I rosanero sono tornati sul campo di Ronzone per la seduta pomeridiana, dedicata a delle ..., ...'Il costo del mio cartellino Sono un ragazzo che lavora in campo, faccio quello che mi chiedono e darò tutto sul campo per dimostrare il mio valore - ha dichiarato- . Ilcrede tanto ...

"Sono serbo e mi ispiro a Milinkovic Savic. La cosa che mi piace di lui è come usa il fisico e come usa la qualità che ha. Fa tanti gol, va sempre in area e sa costruire". (ANSA) ...Il giocatore è arrivato poche settimane fa e sembra essersi già ambientato. Sognava il Palermo e spera di raggiungere la Serie A ...