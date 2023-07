Painkiller | l' incubo dell' OxyContin nel trailer della nuova miniserie Netflix

(Di mercoledì 12 luglio 2023) La tragedianegli Stati Uniti sarà al centrocon Matthew Broderick.ha diffuso in streaming il nuovodicon protagonista Matthew Broderick che ha al suo centro lo scandalo, un potente antidolorifico che l'azienda farmaceutica Purdue Pharma spacciò per sicuro e che invece generava dipendenza nei pazienti. Composta da sei episodi di un'ora ciascuno, lavede nel cast anche da Uzo Aduba, Taylor Kitsch, Dina Shihabi e West Duchovny. Descritta come "un esame del crimine,a responsabilità e dei sistemi che hanno ripetutamente fallito con centinaia di ...

